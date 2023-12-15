Жительница Петрозаводска материально поддержала мошенников на 930 тысяч рублей

Аферисты выманили деньги у доверчивой женщины под предлогом дополнительного заработка.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 60-летней горожанки о мошенничестве. Ущерб от действий злоумышленников превысил 930 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что несколько месяцев назад женщина увидела в сети объявление о дополнительном заработке. Она оставила свои данные и через некоторое время с ней связался менеджер проекта по инвестированию. По его словам, заработок на бирже – лёгкий способ поправить материальное положение и получить быстрый доход. Петрозаводчанка согласилась с предложенным им вариантом заработка. Её зарегистрировали на специальной платформе, открыли личный кабинет. Затем она пополнила инвестиционный счёт на 9,5 тысяч рублей. Псевдоменеджер убеждал женщину в необходимости регулярно вносить деньги. И с каждым разом суммы были всё больше.

В результате телефонного общения за восемь месяцев женщина перевела злоумышленникам больше 930 тысяч рублей. Прибыли от финансовых манипуляций женщина не получила. Когда в очередной раз ей предложили пополнить счёт, петрозаводчанка поняла, что её обманывают. Она обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.