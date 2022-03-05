Жительница Петрозаводска накануне 8 марта украла духи за 47 тысяч рублей

Петрозаводские полицейские раскрыли кражу парфюмерии в одном из торговых центров города, сообщили в МВД Карелии.

В предпраздничный день, 7 марта, в полицию Петрозаводска обратилась продавец магазина косметики и парфюмерии, рассказавшая о краже четырех флаконов духов общей стоимостью 47 тысяч рублей.

В тот же день сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемую. Ранее судимой 30-летней петрозаводчанке понадобилось около 20 минут, чтобы незаметно спрятать парфюм в сумку. Затем женщина продала духи в том же торговом центре одному из посетителей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Помимо этого, женщина является фигурантом еще нескольких подобных дел. Расследование продолжается.