Жительница Петрозаводска нашла чужую банковскую карту и угодила под суд

Попытка воспользоваться чужими средствами плохо закончилась для 57-летней петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 32-летняя горожанка, сообщившая, что потеряла свою банковскую карту. Обнаружилось это после того, как на телефон заявительницы стали поступать смс-сообщения о списании средств в счёт оплаты товаров в разных магазинах. Сумма ущерба достигла около 5 тысяч рублей.

Полицейские установили личность причастной к преступлению 57-летней петрозаводчанки. Она дала признательные показания, рассказав, что случайно нашла банковскую карту и решила ею воспользоваться.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.