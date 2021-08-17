Жительница Петрозаводска не устояла перед мужской одеждой для фитнеса

Полиция карельской столицы раскрыла кражу из магазина спортивной одежды, сообщили в МВД республики.

Уголовное дело по статье «кража» было возбуждено в отношении 38-летней жительницы карельской столицы. Женщина, по версии полиции, обворовала магазин спортивной одежды.

В полицию Петрозаводска поступила информация о том, что из магазина спортивных товаров были украдены два комплекта мужской одежды для фитнеса общей стоимостью 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна местная жительница. Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что похищенную одежду продала, а деньги потратила.

Женщина раскаялась в содеянном и обязалась возместить причинённый ущерб. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.