Жительница Петрозаводска обратилась в суд, чтобы сделать движение по своей улице безопасным

Интересная история об активности горожанке, которая пытается сделать движение по городской улице безопасным.

Есть в карельской столице в микрорайоне Зарека улица Пробная. Петрозаводчанка Валентина Юрьевна живет на этой улице с 1986 года. Не первый год она борется за то, чтобы местные жители, выходя на улицу, больше не рисковали своими жизнями. Дело в том, что на участке от ул. Коммунистов до ул. Правды на Пробной отсутствуют тротуары, и люди из подъездов выходят прямо на дорогу. Передвигаться они вынуждены также по проезжей части, пешеходных дорожек здесь нет.

Несколько раз Валентина Юрьевна обращалась в местную администрацию с требованием привести улицу в нормативное состояние. Однако ничего не добилась. И тогда обратилась в суд. И вот, что из этого вышло — читайте наш материал.