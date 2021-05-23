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Рецидивистка-кофеманка в Петрозаводске получила 5 лет колонии за систематические кражи

Новости. Криминал
10:17, 24 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Рецидивистка в столице Карелии получила срок за грабеж и кражи, сообщили на сайте городского суда.

Петрозаводский городской суд 19 мая назначил наказание ранее судимой жительнице города за несколько преступлений — грабеж и 4 кражи.

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22.05.2021 11:32

В апреле прошлого года женщина открыто похитила упаковку сублимированного кофе в одном из магазинов Петрозаводска. Кроме того, с июня по август 2020 года она совершала кражи одежды, косметики других товаров в разных магазинах города.

С учетом предыдущих приговоров женщина получила 5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 месяца 29 дней.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-24 10:47:57
лёха берлинский на зоне тоже любил поначалу кофеек попивать вольяжно расхаживая с кружкой между шконками. Мгновенно был поставлен на место и отправлен на чистку унитаза ёршиком. Не золотым, обычным :)
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