Рецидивистка-кофеманка в Петрозаводске получила 5 лет колонии за систематические кражи

Рецидивистка в столице Карелии получила срок за грабеж и кражи, сообщили на сайте городского суда.

Петрозаводский городской суд 19 мая назначил наказание ранее судимой жительнице города за несколько преступлений — грабеж и 4 кражи.

В апреле прошлого года женщина открыто похитила упаковку сублимированного кофе в одном из магазинов Петрозаводска. Кроме того, с июня по август 2020 года она совершала кражи одежды, косметики других товаров в разных магазинах города.

С учетом предыдущих приговоров женщина получила 5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 месяца 29 дней.

Приговор не вступил в законную силу.