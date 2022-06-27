Жительница Петрозаводска ограбила магазин, прорвавшись через разоблачивших ее работников

Сила убеждения работников магазина не остановила грабительницу из Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников одного из магазинов спортивной одежды о грабеже.

Как выяснилось, при выходе одной из посетительниц из магазина сработала антикражная система. На женщине были надеты новые спортивные брюки стоимостью около тысячи рублей. Работники попробовали убедить женщину вернуть украденное, но не смогли этого сделать.

Позже факт кражи подтвердила камера наблюдения. Полицейские установили личность подозреваемой — 37-летней петрозаводчанки, ранее уже имевшей проблемы с законом. Брюки она успела продать.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.