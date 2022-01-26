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Жительница Петрозаводска осталась без билетов на поезд и денег, совершая покупку через Интернет

Новости. Криминал
11:42, 27 Января 2022
фото: © Fotolia/ olgavolodina

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В Карелии вновь зарегистрирован факт кражи денег при попытке в онлайн-формате приобрести железнодорожные билеты, сообщили в МВД республики.

Приобретая билеты на поезд, петрозаводчанка воспользовалась популярной поисковой системой. На ее запрос «Купить билеты РЖД», один из интернет-ресурсов появился в приоритетной выдаче. Он не вызвал у пользовательницы подозрений.

Подразумевая, что приобретает проездной документ стоимостью 3 387 рублей, петрозаводчанка обнаружила списание со счета всего 3 000 рублей. Это её удивило. Но дальнейшие события как будто бы объясняли недоразумение. Дело в том, что на адрес электронный почты, указанный горожанкой при регистрации на сайте, пришло сообщение о техническом сбое платёжной системы. Далее сообщалось, что «запрос невозможно обработать» и прилагалась ссылка будто бы для возврата списанных средств. Как только женщина воспользовалась навязанной ссылкой, произошло повторное несанкционированное списание 3 000 рублей. Позвонив в банк, она заблокировала счёт и обратилась в полицию с просьбой установить виновных.

Ранее две жительницы севера Карелии остались после общения с мошенниками без билетов и денег.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gary
2022-01-27 12:58:29
Поражает не только компьютерная безграмотность, и и социально-бытовая. Есть же сайт РЖД, все остальные -посредники. Вот пришли Вы на вокзал за билетами, и не доходя у кассы стали покупать билет у не понятно кого, главное что бы на нём жилетка была с логотипом:))
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