Жительница Петрозаводска осталась без билетов на поезд и денег, совершая покупку через Интернет

В Карелии вновь зарегистрирован факт кражи денег при попытке в онлайн-формате приобрести железнодорожные билеты, сообщили в МВД республики.

Приобретая билеты на поезд, петрозаводчанка воспользовалась популярной поисковой системой. На ее запрос «Купить билеты РЖД», один из интернет-ресурсов появился в приоритетной выдаче. Он не вызвал у пользовательницы подозрений.

Подразумевая, что приобретает проездной документ стоимостью 3 387 рублей, петрозаводчанка обнаружила списание со счета всего 3 000 рублей. Это её удивило. Но дальнейшие события как будто бы объясняли недоразумение. Дело в том, что на адрес электронный почты, указанный горожанкой при регистрации на сайте, пришло сообщение о техническом сбое платёжной системы. Далее сообщалось, что «запрос невозможно обработать» и прилагалась ссылка будто бы для возврата списанных средств. Как только женщина воспользовалась навязанной ссылкой, произошло повторное несанкционированное списание 3 000 рублей. Позвонив в банк, она заблокировала счёт и обратилась в полицию с просьбой установить виновных.

Ранее две жительницы севера Карелии остались после общения с мошенниками без билетов и денег.