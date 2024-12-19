Живем в куртках и без воды: жительница Петрозаводска осветила плачевную ситуацию с деревянными домами в городе

В одном из местных сообществ опубликовали крик о помощи.

Жительница Петрозаводска осветила плачевную ситуацию с деревянными домами в городе. В сообществе Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск опубликовали ее крик о помощи.

Я живу в деревянном доме (ул.Краснодонцев 60А) с печным отоплением. Дом признан аварийным. У нас 16 числа произошла проблема с проводкой и мы остались без света. В этот же день нам вернули свет и сказали, чтобы мы включали только свет и обогреватели (ну т. е. по минимуму), но также добавили, что на следующий день утром (17.12) сделают проводку нормально — поделилась горожанка.

Наступает утро, электриков нет. Свет вырубило во всем доме днем. Позвонили электрикам, они приехали и сказали, что завтра (18.12) сделают. Мы ночь спали без обогревателей. Печка НЕ ГРЕЕТ все комнаты. А у некоторых даже дров нет, чтобы растопить печь и сарая где держать дрова.

Наступает 18.12. Сказали что до 5 часов сделают. В 5 с чем-то включают свет. Конечно все начали включать обогреватели ведь на улице дубак. Время где-то к 6 вечера, свет начал моргать, потом выключился. После всего мы слышим стук в дверь и крики: пожар! 1 Подъезд загорелся. Не буду писать какой это стресс. Затронуло только подъезд и кухню одной квартиры и так же 2 подъезд остался без света.

Кроме того, по словам автора публикации, в доме произошло что-то с сантехникой и все жильцы до 21 декабря остались без воды. Некоторым включили свет, а некоторые так и остались без света.

«Я знаю ответ на этот пост, что-то по типу „эту проблему будут решать в понедельник, все сделают“, но вы поймите нас. Изначально надо было делать так, чтобы такого не случилось. Ведь вы дома используете сразу несколько электрических приборов? А как часто вы используете воду? А мы сейчас остались без всего этого. Живем в куртках, так еще и без воды», — посетовала жительница.