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Жительница Петрозаводска отдала мошенникам почти миллион рублей в ходе «спецоперации»

Новости. Криминал
10:42, 24 Января 2022
фото: © Sputnik / Жоомарт Ураимов

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Мошенники под видом сотрудника банка и следователя выманили почти миллион рублей у жительницы Петрозаводска.

Жертвой обмана стала 40-летняя петрозаводчанка. Она обратилась в правоохранительные органы и сообщила о хищении 992 тыс. рублей. Об этом информирует МВД.

Заявительница пояснила, что на минувшей неделе с ней связался якобы сотрудник службы безопасности банка. Он уведомил собеседницу о том, что аферисты, используя доверенность, пытаются похитить её сбережения со счёта. «Специалист» рассказал, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело, а также предложил предотвратить финансовые потери. Для этого жительнице карельской столице следовало снять все деньги и перевести их на новый «безопасный счёт». Подтвердил эту информацию по телефону и «следователь», который позвонил горожанке сразу же после «работника финансового учреждения». Также он настоятельно рекомендовал никому не говорить о проведении спецоперации, дабы не оставить преступников безнаказанными.

Петрозаводчанка выполнила все указания и перевела деньги на продиктованный номер банковской карты. Затем о случившемся женщина рассказала родственникам, которые объяснили, что действовали мошенники.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое в крупном размере», возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что искавшая подработку жительница Петрозаводска пострадала от мошенников.

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Комментарии

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кир
2022-01-24 10:56:13
Не берите трубку телефона, не разговаривайте с незнакомыми. И снова ввести смертную казнь. Не можем жить просто как люди.
Гость
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