Жительница Петрозаводска отметила 100-летний юбилей в боевом настроении

Труженик тыла, ветеран труда Татьяна Конина отпраздновала свой сотый день рождения.

В минувший вторник, 19 июля, свой 100-летний юбилей отметила жительница Петрозаводска, труженик тыла, ветеран труда Татьяна Никитична Конина. Именинницу поздравили заместитель министра социальной защиты Карелии Алексей Детков и директор Комплексного центра социального обслуживания населения республики Елена Малышева. Юбилярше вручили персональное поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина, цветы и памятный подарок от учреждения, сообщили в официальном паблике Центра.

Всю свою профессиональную деятельность Татьяна Никитична посвятила педагогическому делу — она более 40 лет отработала учителем младших классов.

Так, ее 3 «В» класс в 1962–63 годах собрал такое количество металлолома, что его хватило на изготовление целого троллейбуса. Долгие годы троллейбус № 16 с именной табличкой ходил по улицам Петрозаводска. А сбор макулатуры в те годы позволил обеспечить выпуск полного тиража региональной газеты «Комсомолец».

Труд Татьяны Никитичны отмечен грамотами Верховного Совета Республики Карелия и Министерства образования СССР.

В свои 100 лет Татьяна Никитична отлично выглядит, на здоровье, если и жалуется, то с долей иронией и кокетства, а за свое хорошее самочувствие благодарит сына и дочь, которые трепетно ухаживают за своей мамой, внимательно следя за ее питанием, режимом сна и эмоциональным состоянием.

«Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела…» — строчки из любимой песни Татьяны Кониной как нельзя лучше характеризуют боевой настрой именинницы, считают в Центре.

В соцучреждении отметили, в Карелии проживают 20 долгожителей старше 100 лет. Самый старший из них в этом году отпраздновал свой 108-й день рождения. В 2022 году 14 долгожителей отметят 100-летний юбилей.

Ранее сообщалось, исследование привело к неожиданным выводам, какие профессии дают больше шансов долго жить.