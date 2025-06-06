Жительница Петрозаводска отметила 101 день рождения

Петрозаводчанке Галине Кокойкиной исполнился 101 год.

С этой внушительной датой долгожительницу поздравила директор Комплексного центра соцобслуживания Карелии Елена Малышева.

Галина Трофимовна родом из деревни Некрасово в Кировской области. Еще младенцем ее привезли в село Кереть (Лоухский район), где семья надеялась обрести работу и спокойствие. Но судьба распорядилась иначе.

«Война ворвалась в жизнь юной Галины на следующий день после ее семнадцатого дня рождения, разделив мир на „до“ и „после“. Братья ушли из жизни еще до войны, отец оставил семью, и вот совсем юная Галина, хрупкая, но невероятно сильная, вместе с мамой была эвакуирована в прифронтовой Беломорск.Там, в суровых условиях, она потеряла самое дорогое — мать», — рассказали в центре.

Тяжелый труд закалил ее характер: уход за животными, заготовка дров для паровозных топок… Затем девушка устроилась проводницей вагонов, превратившихся в пристанище для эвакуированных людей. В 1944 году Галина вернулась в освобожденный Петрозаводск — в город, который стал для нее новым домом.

Первые годы она бралась за любую работу, чтобы выжить. С 1958 года Галина Трофимовна начала трудиться в Петрозаводском вагонном депо водоливом, наполняя водой пассажирские вагоны. Летом, в зной, она обеспечивала водой дополнительные поезда, а зимой, в лютый мороз, отталкивала отяжелевшие от льда заправочные шланги.

Долголетний труд Галины Кокойкиной был отмечен почётными грамотами, благодарностями и знаком «Отличник социалистического соревнования на железнодорожном транспорте». А при выходе на заслуженный отдых она была награждена медалью «Ветеран труда» — символом ее неустанной преданности делу.

Сейчас Галина Трофимовна живет вместе с дочерью Еленой и её мужем, окруженная заботой и любовью родных. У неё трое внучек, пятеро правнуков и правнучек, и трое праправнуков.

Елена Малышева вручила виновнице торжества букет цветов и подарок от учреждения с пожеланиями крепкого здоровья, счастливого долголетия в окружении родных и близких.