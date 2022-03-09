Жительница Петрозаводска отсудила у мэрии 150 тысяч рублей за сломанную руку

Петрозаводчанка, сломавшая руку после падения на скользкой парковке, через суд добилась выплаты компенсации морального вреда и затрат на лечение.

Как сообщили вы прокуратуре Карелии, женщина обратились в суд с иском к управляющей компании и администрации Петрозаводска о взыскании компенсации морального вреда и понесенных затрат на лечение. В ноябре 2020 года она упала на скользкой площадке для парковки автомашин, расположенной неподалеку от дома. Парковка не была обработана противогололедными материалами. В результате падения женщина сломала руку и вынуждена была проходить длительное лечение.

В ходе рассмотрения дела установлено, что площадка, расположенная в границах Петрозаводского городского округа, на которой произошло падение, не была за какой-либо организацией. Она находится вне границ участка многоквартирного дома.

Установив указанные обстоятельства, с учетом позиции прокурора суд взыскал с администрации города в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, а также расходы на приобретение медицинских препаратов.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее в Карелии избитому ребенку выплатили компенсацию в 20 тысяч рублей.