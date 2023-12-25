Жительница Петрозаводска перевела неизвестным более 2,5 миллиона рублей

Общение со «службой безопасности» обошлось петрозаводчанке в большую сумму, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 54-летняя местная жительница, которая после общения с телефонными аферистами осталась без большой суммы денег.

Схема была стандартной — позвонили неизвестные, представились службой безопасности банка и следователями и напугали тем, что ее счета в руках злоумышленников, которые уже взяли пять кредитов. Женщину убедили «спасти» деньги — для этого надо было срочно оформить кредит на такую же сумму и перевести ее на продиктованный счет.

Сначала напуганная женщина обналичила все свои сбережения — 1 миллион рублей — и перевела их на неизвестные банковские счета. Затем взяла кредит и перечислила неизвестным еще 915 тысяч рублей. Еще 600 тысяч рублей на перевод неизвестным петрозаводчанка взяла у матери. Общий ущерб составил 2 миллиона 515 тысяч рублей.

Полиция Карелии вновь напомнила, что представители официальных структур не используют мессенджеры для звонков гражданам. Всю информацию же о сбережениях надо узнавать непосредственно в банке либо на официальном сайте.