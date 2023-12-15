Жительница Петрозаводска пила вместе с подругой и тут же её обокрала

Похитительница украла банковскую карту подруги, сняла по ней деньги и стала фигуранткой уголовного дела.

В полицию Петрозаводска обратилась местная жительница. Она рассказала, что кто-то забрал ее банковскую карту и списал 20 тысяч рублей.

Ссотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой — ей оказалась 53-летняя горожанка. Она рассказала, что украла карту у своей подруги, когда они вместе распивали спиртное. Деньги — 20 тысяч рублей она обналичила в банкомате недалеко от дома. Пароль от карты злоумышленница подсмотрела раньше, когда подруга снимала деньги.

Было возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе МВД.