Жительница Петрозаводска поблагодарила коммунальщиков за оперативную работу

В соцсетях жительница Петрозаводска поблагодарила подрядчика за оперативную реакцию на жалобу.

Жительница Петрозаводска выразила благодарность коммунальным службам города за оперативное решение проблемы, о которой она сообщила в социальных сетях.

Как рассказала жительница в сообществе «ТОС СОЛОМЕННОЕ», 27 октября она опубликовала пост, в котором обратила внимание на то, что густые кусты, растущие вдоль Тульского проезда, значительно ухудшают видимость для водителей.

«Буквально через день кусты, мешающие обзору, спилили», — поделилась жительница и поблагодарила подрядчика.