Жительница Петрозаводска поблагодарила коммунальщиков за оперативную работу

В соцсетях жительница Петрозаводска поблагодарила подрядчика за оперативную реакцию на жалобу.
Жительница Петрозаводска выразила благодарность коммунальным службам города за оперативное решение проблемы, о которой она сообщила в социальных сетях.
Как рассказала жительница в сообществе «ТОС СОЛОМЕННОЕ», 27 октября она опубликовала пост, в котором обратила внимание на то, что густые кусты, растущие вдоль Тульского проезда, значительно ухудшают видимость для водителей.
«Буквально через день кусты, мешающие обзору, спилили», — поделилась жительница и поблагодарила подрядчика.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание