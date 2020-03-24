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Жительница Петрозаводска поблагодарила полицейских, задержавших похитителя двух тысяч рублей из бара

Новости. Общество
18:00, 25 Марта 2020
фото: © МВД Карелии
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Полицейские с собакой оперативно нашли и задержали мужчину, который, угрожая ножом, ограбил бар, сообщили в МВД Карелии.

На имя министра внутренних дел по Республике Карелия генерал-майора полиции Дмитрия Сергеева поступило письмо от жительницы карельской столицы. В нем она благодарит сотрудников отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску за высокий профессионализм, оперативность, слаженность в работе при раскрытии преступления.

В начале марта в одном из микрорайонов произошло разбойное нападение. Мужчина в маске ворвался в бар и, угрожая ножом, потребовал у работницы заведения выручку. Он похитил из кассы без малого две тысячи рублей и скрылся, выбросив шапку и нож на улице. Женщина – работница бара была очень напугана, но не поддалась панике и сразу же позвонила в полицию. Полицейские приняли своевременные и эффективные меры, благодаря которым подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.

Заявительница отмечает компетентность полицейских и благодарит их неравнодушное и внимательное отношение при выполнении поставленных задач.

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