Жительница Петрозаводска положила телефон экраном вниз и потеряла полмиллиона рублей

Женщина стала жертвой неизвестных, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска поступило заявление от 50-летней местной жительницы, потерявшей при общении с неизвестными 450 тысяч рублей.
Петрозаводчанка рассказала, что ответила на звонок мужчины, который представился работником сотовой компании. Выяснилось, что сим-карта женщины устарела и якобы вскоре будет заблокирована. После этого ее переключили на другого человека, который порекомендовал поставить на телефон неизвестную программу, а затем положить гаджет экраном вниз и некоторое время не использовать его.
Женщина выполнила все рекомендации, а затем увидела предупреждение о звонке мошенников. Она проверила счет и выяснила, что все ее деньги переведены неизвестным, после чего обратилась в полицию.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают виновных.
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