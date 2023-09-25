Жительница Петрозаводска положила телефон экраном вниз и потеряла полмиллиона рублей

Женщина стала жертвой неизвестных, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 50-летней местной жительницы, потерявшей при общении с неизвестными 450 тысяч рублей.

Петрозаводчанка рассказала, что ответила на звонок мужчины, который представился работником сотовой компании. Выяснилось, что сим-карта женщины устарела и якобы вскоре будет заблокирована. После этого ее переключили на другого человека, который порекомендовал поставить на телефон неизвестную программу, а затем положить гаджет экраном вниз и некоторое время не использовать его.

Женщина выполнила все рекомендации, а затем увидела предупреждение о звонке мошенников. Она проверила счет и выяснила, что все ее деньги переведены неизвестным, после чего обратилась в полицию.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают виновных.