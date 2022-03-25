Жительница Петрозаводска получила пособие на погребение матери только с помощью прокуратуры

Прокуратура Петрозаводска выявила незаконный отказ в выплате социального пособия на погребение.

В ноябре прошлого года петрозаводчанка обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о выплате пособия на погребение умершей матери. В соответствии с действующим законодательством родственники или представители умершего, взявшие на себя обязанность похоронить человека, имеют право на социальное пособие на погребение.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, в Пенсионном фонде Карелии женщине отказали в удовлетворении заявления в связи с тем, что документ поступил в учреждение на день позже установленного срока.

«В то же время, предусмотренный законом 6-месячный срок на подачу заявления о выплате пособия на погребение истекал в выходной день, соответственно последним днем, когда гражданка могла направить заявление, был следующий за ним рабочий день. Таким образом, срок на подачу соответствующего заявления пропущен не был», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура города обратилась в суд с требованием обязать Пенсионный фонд выплатить женщине социальное пособие на погребение матери.

Требования прокуратуры были удовлетворены. Пособие перечислено гражданке на банковский счет петрозаводчанки.

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