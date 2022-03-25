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Жительница Петрозаводска получила пособие на погребение матери только с помощью прокуратуры

Новости. Общество
11:48, 30 Марта 2022
фото: © РИА Новости / Леся Полякова

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Прокуратура Петрозаводска выявила незаконный отказ в выплате социального пособия на погребение.

В ноябре прошлого года петрозаводчанка обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о выплате пособия на погребение умершей матери. В соответствии с действующим законодательством родственники или представители умершего, взявшие на себя обязанность похоронить человека, имеют право на социальное пособие на погребение.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, в Пенсионном фонде Карелии женщине отказали в удовлетворении заявления в связи с тем, что документ поступил в учреждение на день позже установленного срока.

«В то же время, предусмотренный законом 6-месячный срок на подачу заявления о выплате пособия на погребение истекал в выходной день, соответственно последним днем, когда гражданка могла направить заявление, был следующий за ним рабочий день. Таким образом, срок на подачу соответствующего заявления пропущен не был», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура города обратилась в суд с требованием обязать Пенсионный фонд выплатить женщине социальное пособие на погребение матери.

Требования прокуратуры были удовлетворены. Пособие перечислено гражданке на банковский счет петрозаводчанки.

Ранее прокуратура Карелии заставила администрацию поселения демонтировать опасные качели.

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