Жительница Петрозаводска помогала телефонным аферистам обижать стариков

В роли курьера она забирала у пенсионеров деньги и переводила пособникам.

Полицейские Петрозаводска установили, что 39-летняя горожанка помогала телефонным мошенникам. Женщина преступным путем забирала у пенсионеров деньги и переводила их на счета аферистов.

Так, жертвой одного из преступлений стала 83-летняя петрозаводчанка. Ей позвонила якобы невестка. Она сообщила, что стала виновницей дорожной аварии. Звонившая сказала, что избежит наказания, если оплатит лечение пострадавшего в ДТП. Пожилая женщина собрала 400 тысяч рублей и передала их курьерше.

В аналогичной ситуации оказалась и другая петрозаводчанка – у нее украли около 150 тысяч рублей.

Подозреваемая призналась, что нигде не работает и нашла заработок через интернет. Украденные деньги она успела перечислить пособникам, себе оставила процент.

За свои действия она ответит перед законом. На время следствия подозреваемую оставили под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.