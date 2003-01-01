Жительница Петрозаводска пообщалась с бывшим коллегой и лишилась денег

Женщина перевела неизвестным полтора миллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 48-летняя горожанка, пострадавшая от мошенников. В мессенджере её неожиданно добавили в чат сотрудников организации, в которой она работала четыре года назад. Там ей написал якобы бывший коллега, рассказавший, что произошла утечка данных бывших и нынешних работников компании и в офис приходил сотрудник силовых структур, интересовавшийся личностью гражданки.

Потом женщине позвонили якобы из ФСБ и напугали, что неизвестные пытались с помощью ее персональных данных перевести деньги. После под руководством «представителя Центробанка» петрозаводчанка перевела свои деньги и средства, взятые в долг у матери, на сторонний счет.

В итоге женщина перевела неизвестным 1 миллион 535 тысяч рублей. Позже выяснилось, что бывший коллега не писал ей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.