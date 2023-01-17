Жительница Петрозаводска попала под колеса бюджетной иномарки

ДТП с участием пешехода произошло днем 20 февраля в центре Петрозаводска.
В понедельник, 20 февраля, в 11.55 на улице Антикайнена сбили пешехода, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным ГИБДД Карелии, вблизи дома №32
53-летний водитель Renault Sandero сбил 56-летнюю женщину, которая переходила перекресток на красный свет.
Пешехода госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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