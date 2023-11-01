Жительница Петрозаводска попалась на краже продуктов, косметики и сладостей

Росгвардейцы задержали подозреваемую в одном из гипермаркетов карельской столицы.

Утром в среду, 1 ноября, из гипермаркета в столице Карелии поступил сигнал тревоги.



Прибывшему наряду Росгвардии сотрудник службы безопасности рассказал о том, что неизвестная набрала в торговом зале продуктов, косметики и кондитерских изделий, спрятала краденое по карманам, в сумку и пакет и попыталась уйти.



Ущерб превысил три тысячи рублей. Нарушительницей оказалась 35-летняя жительница Петрозаводска. Представители вневедомственной охраны задержали ее и отвезли в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.