Жительница Петрозаводска попалась на краже продуктов, косметики и сладостей

Росгвардейцы задержали подозреваемую в одном из гипермаркетов карельской столицы.
Утром в среду, 1 ноября, из гипермаркета в столице Карелии поступил сигнал тревоги.
Прибывшему наряду Росгвардии сотрудник службы безопасности рассказал о том, что неизвестная набрала в торговом зале продуктов, косметики и кондитерских изделий, спрятала краденое по карманам, в сумку и пакет и попыталась уйти.
Ущерб превысил три тысячи рублей. Нарушительницей оказалась 35-летняя жительница Петрозаводска. Представители вневедомственной охраны задержали ее и отвезли в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.
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