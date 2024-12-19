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Жительница Петрозаводска попалась на выдумки мошенников о быстром и крупном заработке

Новости. Криминал
16:00, 23 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Только ты и я»

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Когда женщина поняла, что общалась с аферистами, мошенники успели стрясти с нее 691 тысячу рублей.

В полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя горожанка. Она рассказала, что новый знакомый ввёл её в заблуждение.

В социальной сети женщина познакомилась с Григорием, они начали общаться. В какой-то момент мужчина прислал ей скриншот с изображением прибыли. Он рассказал, что иногда делает вложения и получает заработок в другой валюте. На этот раз прошла очередная выгодная сделка на фондовой бирже. Зарабатывать таким способом его якобы научил брат Лев. Петрозаводчанка заинтересовалась. Тогда Григорий связал её со своим родственником.  

От «брата» знакомого горожанка получила информацию об инвестициях и решила попробовать. Для того, чтобы стать участницей биржи, она отправила почти 55 тысяч рублей на сторонний счёт. Так она будто бы зарегистрировалась на специальной онлайн-платформе.

Вскоре с ней связался некий Дмитрий и стал помогать в совершении сделок. Убедив женщину, что у неё стало получаться, собеседник помог вывести 20 долларов с биржи — они пришли на карту. Кроме того, он предложил рассмотреть её кредитный потенциал и по возможности взять кредит. Уверенная, что любые вложения окупятся, петрозаводчанка оформила два кредита, обналичила все деньги и перечислила их на неизвестные счета.

Спустя некоторое время якобы прибыль женщины возросла на сайте до 10 тысяч долларов. Ей сразу же пришло сообщение на электронную почту с информацией о том, что все деньги сгорят, если не внести сумму страховки. Часть денег жительница карельской столицы перечислила сама, другую часть на её брокерский счёт будто бы прислал Дмитрий. Тем самым он якобы нарушил правила платформы — возник риск пропажи всех денег. Для решения вопроса горожанка нашла ещё деньги и перевела их по нужным реквизитам. Но не помогло — счёт заблокировали. Понадобилось намного больше денег и участие третьего лица для вывода средств… Позже женщина поняла, что общалась с мошенниками. Заработок на инвестициях, история с братьями и сгоревшая сумма оказались большой выдумкой. Ущерб превысил 691 тысячу рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

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