Жительница Петрозаводска попалась во время второго похода за халявными продуктами

Попытка кражи спиртного провалилась в гипермаркете карельской столицы.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, 19 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная кнопка.

Приехав на место, сотрудники выяснили, что неизвестная женщина попыталась вынести из зала три бутылки спиртного.

Росгвардейцы установили, что нарушительницей является 39-летняя жительница Петрозаводска. Выяснилось, что накануне гражданка украла продукты в другом супермаркете и скрылась с места преступления.

После попытки повторной кражи женщина была задержана и доставлена в отделение полиции.