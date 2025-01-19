Жительница Петрозаводска попалась во время второго похода за халявными продуктами

Попытка кражи спиртного провалилась в гипермаркете карельской столицы.
Как сообщили в Росгвардии Карелии, 19 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная кнопка.
Приехав на место, сотрудники выяснили, что неизвестная женщина попыталась вынести из зала три бутылки спиртного.
Росгвардейцы установили, что нарушительницей является 39-летняя жительница Петрозаводска. Выяснилось, что накануне гражданка украла продукты в другом супермаркете и скрылась с места преступления.
После попытки повторной кражи женщина была задержана и доставлена в отделение полиции.
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