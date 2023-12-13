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Жительница Петрозаводска попросила наказать закидавших яйцами плакат с изображением бойца СВО

Новости. Общество
08:52, 14 Декабря 2023
фото: © Ксения Терукова / ВК

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Петрозаводчанка через социальную сеть обратилась к полиции.

Жительницу Петрозаводска возмутил отвратительный и вандальный факт, о котором она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ну что, ребят, кто-то тратит свой ресурс и патроны, а кто-то яйца. …Куриные… Эти-то хоть купили или тоже под шумок умыкнули?» — начала рассказ петрозаводчанка и сообщила о поводе своего возмущения.

«Недавно мы совместно с Фондом имени Александра Невского 
при поддержке главы Карелии и администрации города начали реализовывать проект по установке билбордов с фотографиями наших защитников. А какие-то особо храбрые сограждане решили показать своё гнилое Я. Вооружились яйцами и пошли сражаться с изображением Воина», — рассказала девушка.

«Когда же уже общество поймет, что это война всей страны и это прекрасно, что она не доходит до наших домов. А чьими трудами-то не доходит?» — написала пользователь сети.

Петрозаводчанка попросила поддержать и распростанить обращение, а также считать публикацию официальным обращением в правоохранительные органы (в том числе, согласно статье 280.3 Уголовного кодекса РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»).

«Если вы видели это преступление или подобное происходит у вас на глазах, пожалуйста, сразу сообщайте в правоохранительные органы!» — призвала автор поста.

«Пока наши ребята сражаются на передовой, мы должны быть их тылом и надёжной опорой!» — добавила жительница карельской столицы.

 

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