Жительница Петрозаводска пострадала под колесами Subaru

Водитель иномарки во дворе сбил женщину, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В среду, 25 декабря, в 08.20 во дворе дома №43 по улице Чапаева произошло ДТП.



34-летний водитель автомобиля Subaru не убедился в безопасности маневра и сбил 25-летнего пешехода.



В результате дорожной аварии пешеход получила телесные повреждения, ей назначили амбулаторное лечение.



Обстоятельства ДТП выясняются.