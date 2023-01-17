Жительница Петрозаводска пострадала под колесами Subaru

Водитель иномарки во дворе сбил женщину, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В среду, 25 декабря, в 08.20 во дворе дома №43 по улице Чапаева произошло ДТП.
34-летний водитель автомобиля Subaru не убедился в безопасности маневра и сбил 25-летнего пешехода.
В результате дорожной аварии пешеход получила телесные повреждения, ей назначили амбулаторное лечение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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