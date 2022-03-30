Жительница Петрозаводска пожаловалась губернатору на холодные обеды в школе

Мать ученика лицея №13 Петрозаводска заявила, что детей в учебном заведении кормят холодной пищей, которую те отказываются есть.

Ученики начальных классов петрозаводского Лицея № 13 неохотно едят в столовой, потому что им подают холодную еду. Об этом заявила мать одного из учеников во время звонка на прямую линию главы Карелии Артура Парфенчикова.

«Мой ребенок учится в 13 Лицее Петрозаводска, в 4 классе. Время от времени я у него интересуюсь, что он кушает в школе. Всегда ответ получаю один: ничего, потому что еда всегда холодная. По его словам, большинство ребят с его класса тоже не притрагиваются к еде. Ну если только чай с булочкой попьют. И, вроде бы, и меню неплохое. У нас примерное меню выкладывается на сайте школы. Но из-за того, что еда всегда холодная, она практически вся отправляется в мусорное ведро. Ведь на нее затрачиваются государственные средства. Я уже не говорю о том, что дети остаются голодными», — заявила мать ребенка.

Горожанка попросила губернатора повлиять на администрации школ, чтобы горячее питание соответствовало нужной температуре.

Артур Парфенчиков заявил, что во многих школах нет вопросов к питанию. Он предложил проверить ситуацию в данной конкретной школе. «Здесь надо просто в конкретной ситуации проверить», — заявил Парфенчиков.

Напомним, трансляция данной прямой линии губернатора в дальнейшем была сорвана.