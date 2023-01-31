Жительница Петрозаводска пожаловалась на нападение агрессивной собаки без поводка (ФОТО)

Следствием нападения в Губернаторском парке, по словам петрозаводчанки, стал прокушенный глаз.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась одна из подписчиц, рассказавшая, как ее собака 18 февраля стала жертвой нападения агрессивного пса, бегавшего без поводка, несмотря на наличие хозяина, в самом центре Петрозаводска.

«Около 23.00, в Губернаторском парке, в центре города, с нами произошла ужасная история. На нашего той-пуделя, который был на поводке, напала агрессивная бесповодочная собака, похожая на джек-рассел-терьера. Собака выскочила из темноты и с рычанием набросилась на пуделя. Хозяин вразвалочку шел метрах в 20. Я пыталась взять пуделя на руки, оттащить его от агрессивной собаки. И только когда мне, наконец, это удалось, на мои крики подошел хозяин. Ни слова извинения», — пожаловалась петрозаводчанка.

Как рассказала женщина, уже дома обнаружилось, что у пуделя прокушен глаз. Хозяева планируют обратиться к ветеринару.

«Почему в центре города нападают собаки, причем хозяйские? Пожалуйста, обяжите всех владельцев, независимо от размера питомца, водить собак на поводке», — обратилась горожанка к администрации Петрозаводска.