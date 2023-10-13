Жительница Петрозаводска пожаловалась на огромную лужу, мешающую передвижению

Целым квестом для родителей стал поход с ребенком в детский сад.

Жительница района Ключевая в Петрозаводске сообщила об огромной луже, которая осложняет передвижение горожанам. Об этом 13 октября написали в паблике Ключевая | Новости района.

Целым квестом для родителей стал поход с ребенком в детский сад.



После ливневых дождей огромная лужа растеклась не только по проезжей части, но и по тротуару.

«Ее невозможно обойти, да и проехать по ней проблематично.

Труба, которая должна способствовать сливу воды в канализацию, полностью забита мусором, а вторую просто забетонировали», — посетовала автор поста.