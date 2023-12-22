Жительница Петрозаводска пожаловалась на опасные сосульки в центре города

Соответствующий пост появился в одном из пабликов.

В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск появился пост об огромных сосульках в центре города, которые представляют опасность.

По словам горожанки, на Антикайнена 8 ее сыну чуть не упал огромный кусок льда на голову.

«Чудом мой муж за секунду до этого сказал ему „отойди“!», — пишет она.

Автор поста отметила, что заявку в УК Выбор уже оставляла.



