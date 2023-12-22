Жительница Петрозаводска пожаловалась на опасные сосульки в центре города

Соответствующий пост появился в одном из пабликов.
В паблике появился пост об огромных сосульках в центре города, которые представляют опасность.
По словам горожанки, на Антикайнена 8 ее сыну чуть не упал огромный кусок льда на голову.
«Чудом мой муж за секунду до этого сказал ему „отойди“!», — пишет она.
Автор поста отметила, что заявку в УК Выбор уже оставляла.
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