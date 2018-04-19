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Новости. Общество
09:30, 19 Апреля 2018

Жительница Петрозаводска пожаловалась в Роспотребнадзор на уличную пыль

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Жительница столицы Карелии направила жалобу в управление Роспотребнадзора после того, как наглоталась дорожной пыли.

"Прошу проверить работу администрации Петрозаводского городского округа в части обязательств по уборке и содержанию дорог, тротуаров. Например, микрорайон Зарека утопает в пыли и грязи. На проспекте Невского от перекрестка с ул. Правды до ул. Ригачина не убран песок, которым посыпали улицы зимой. Он поднимается в воздух, попадает в глаза и дыхательные пути людей, что причиняет вред здоровью и жизни граждан", - говорится в тексте обращения.

Женщина просит принять меры реагирования, "которые не допустят ухудшение жизни и благополучия жителей Петрозаводска".

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Комментарии

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Риторика
2018-04-19 10:33:58
Прямо уже вижу текст отписки через 30 (положенных) дней: "Нами была получена информация от Администрации ПГО о том, что по состоянию на 20 мая уборка песка была произведена в полном объеме" Целую, пух!
prostor
2018-04-19 09:50:36
Что тут проверят?? Роспотребнадзор сам видит творящийся бардак, но почему сам не инициирует проверки? В любой части Петрозаводска ситуация с уборкой( в ковычках) одинаковая, десятки тонн пыли лежит вдоль городских тротуаров и дорог. При незначительном ветре выйдя на улицу можно попрощаться со здоровьем и стать астматиком или приобрести любую другую болезнь дыхательных путей, слизистой оболочки глаз. Это кошмар!

Кто в мэрии подписывает акты выполненных работ по уборке? Уволить!
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