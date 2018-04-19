Жительница Петрозаводска пожаловалась в Роспотребнадзор на уличную пыль

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Жительница столицы Карелии направила жалобу в управление Роспотребнадзора после того, как наглоталась дорожной пыли.
"Прошу проверить работу администрации Петрозаводского городского округа в части обязательств по уборке и содержанию дорог, тротуаров. Например, микрорайон Зарека утопает в пыли и грязи. На проспекте Невского от перекрестка с ул. Правды до ул. Ригачина не убран песок, которым посыпали улицы зимой. Он поднимается в воздух, попадает в глаза и дыхательные пути людей, что причиняет вред здоровью и жизни граждан", - говорится в тексте обращения.
Женщина просит принять меры реагирования, "которые не допустят ухудшение жизни и благополучия жителей Петрозаводска".
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