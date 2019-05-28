Жительница Петрозаводска признана банкротом

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Арбитражный суд Карелии запустил процедуру банкротства в отношении жительницы Петрозаводска.
Как сообщается на сайте суда, решением арбитражного суда РК от 22.04.2019 по делу А26-2276/2019 44-летняя жительница Петрозаводска Ирина Попова признана банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим по банкротному делу утвержден Павел Костин, член ассоциации "НацАрбитр".
Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с даты опубликования сообщения по адресу: 185035, г. Петрозаводск, а/я 240. Отчет назначен на 23.09.2019 в 09.10.
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