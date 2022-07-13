Жительница Петрозаводска прохлопала ресницами 3,5 тысячи рублей

При записи в салон красоты петрозаводчанка попала на мошенников и перевела деньги за услуги мастера в никуда.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, что она стала жертвой мошенников. По словам девушки, в полицию она решила не обращаться, так как потерянная сумма денег несоизмерима с хлопотами, которые предстоят после заявления в правоохранительные органы. Но историей она хочет поделиться, чтобы другие любители красоты не попались на такую же удочку.

Итак, девушка решила записаться к мастеру по наращиванию ресниц. Контакт для связи получила от знакомой. Это был не номер телефона лэшмейкера, а ссылка на страницу Вконтакте. В результате девушка зашла на страницу, увидела свободное время, которое и решила занять. Процедуру собиралась посетить с дочерью, поэтому попросила забронировать два времени. О чем и написала на стене у мастера.

Как только запись с просьбой о брони появилась на странице, к девушке постучалась с другого аккаунта некая Олеся, представившаяся как финансовый помощник мастера, и сказала, что все проплаты по записи необходимо проводить через нее.

Подозрений у петрозаводчанки, жаждавшей красоты, она не вызвала, так как вступала в диалог параллельно с мастером. Все было логично, что специалист занимается непосредственно оказанием услуг, а финансовую сторону опроса ведет помощник. Поэтому девушка долго сомневаться не стала и сообщила, что готова перевести 3,5 тысячи рублей — за себя и за дочку.

От некой Олеси пришел номер счета, куда необходимо перевести деньги, и просьба выслать чек, подтверждающий оплату. Просьба обычная и также не вызвала подозрений у петрозаводчанки. Единственное, что, по ее словам, заставило насторожиться, что при переводе денег с карты по номеру счета поступил звонок с номера «900», который запросил подтверждения проведения операции.

«Обычно банк не звонит, но я подумала, что, возможно, у нас разные банки, поэтому такой вопрос у системы возник», — пояснила девушка.

В результате деньги были переведены, чек об оплате отправлен. И тут ей вновь поступил запрос от Олеси с просьбой заполнить документ, где необходимо указать номер карты и прочее.

С этой минуты петрозаводчанке стало понятно, что под личиной Олеси скрываются мошенники. Данные она никакие заполнять, конечно, не стала, но деньги были уже безвозвратно потеряны.

Подумав о том, что такая ситуация возможна из-за взломанной страницы мастера, петрозаводчанка поспешила ей об этом сообщить.

«На ресницы мы с дочкой, конечно, пойдем, — призналась девушка, — просто они обойдутся нам в два раза дороже. Что делать, сама виновата».

Петрозаводчанка посоветовала всем любительницам красоты быть осторожнее и внимательнее, чтобы не терять никаких сумм — ни больших, ни маленьких.