Жительница Петрозаводска пронесла мимо кассы курицу и торт, а салат испортила прямо в торговом зале

Наряд Росгвардии Петрозаводска задержал в магазине 24-летнюю женщину с неоплаченным товаром.

В ночь на 11 февраля сигнализация сработала в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Наряд Росгвардии выяснил, что неизвестная взяла в торговом зале торт, картофель фри и курицу и пронесла мимо кассы.



Позже выяснилось, что нарушительница также прямо в магазине испортила салат. Ущерб торговому заведению превысил тысячу рублей. Росгвардейцы доставили ее в полицию.

В Сегеже и в Олонце за минувшие выходные силовики задержали двоих мужчин, 27 и 46 лет, а также женщину. Они пытались выкрасть алкоголь. Их также отправили в полицию, рассказали в Росгвардии Карелии.