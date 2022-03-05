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Жительница Петрозаводска пронесла товар мимо кассы, а затем вернулась и положила все обратно

Новости. Происшествия
10:21, 09 Марта 2022
фото: © Управление Росгвардии Карелии

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Семерых злоумышленников задержали в выходные росгвардейцы в одном из гипермаркетов Петрозаводска.

Утром 8 марта сотрудники Росгвардии выехали в один из гипермаркетов Петрозаводска — выяснилось, что два жителя Мурманской области, 24 и 25 лет, попытались пронести мимо кассы детскую игрушку и колбасу. Один из них разбил две бутылки спиртного и салатницу на 2 тысячи рублей.

Ранее в этом же гипермаркете задержали 56-летнюю петрозаводчанку. Женщина попыталась вынести мясо и чулки. А 41-летняя женщина набрала товара на 3 тысячи рублей и пронесла его мимо кассы, но затем сама вернулась в магазин и выложила похищенное обратно на прилавок.

Кроме того, были задержаны еще двое мужчин и одна девушка. Всех задержанных сотрудники Росгвардии передали в полицию.

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