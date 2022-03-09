Жительница Петрозаводска пыталась купить дешевую квартиру и стала жертвой мошенников

Петрозаводчанка попалась на уловку мошенников, разметивших в Интернете объявление о продаже дешевого жилья.

В полиции проводится проверка по заявлению 35-летней жительницы столицы Карелии. Она сообщила, что неизвестный обманом похитил у нее 20 000 рублей. Женщина попалась на популярную мошенническую уловку, когда искала в интернете объявление о продаже квартиры. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Петрозаводчанка нашла подходящий вариант — однокомнатную квартиру стоимостью 1 900 000 рублей. Общение с владельцем выставленной на продажу недвижимости проходило по телефону. Мужчина объяснил, что проживает в Санкт-Петербурге и заинтересован в быстрой продаже квартиры. Для показа недвижимости и оформления сделки он обещал приехать в Петрозаводск. Чтобы еще больше завлечь потенциальную покупательницу, собственник жилья предложил скидку — более 600 000 рублей. В это же время он попросил перевести предоплату — 20 000 рублей. Женщина совершила перевод и спустя несколько минут получила новое предложение от владельца жилплощади. Сумма предоплаты увеличилась, незнакомец потребовал перевести на банковскую карту ещё 100 000 рублей. Женщина поняла, что общается с аферистом, и обратилась в полицию.

Ранее жительница Карелии потеряла 39 тысяч рублей при сдаче квартиры мошенникам.