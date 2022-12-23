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Жительница Петрозаводска пыталась купить в интернете новогоднюю елку, и с карты списали все деньги

Новости. Криминал
16:30, 24 Декабря 2022
фото: pixabay.com / sobima

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В полицию Петрозаводска поступило заявление от женщины, с карты которой исчезли все накопления при попытке купить новогоднюю елку в интернет-магазине.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

На одном из случайно найденных сайтов она обнаружила предложение купить искусственную новогоднюю елку за 4 880 рублей. Для оформления товара она оставила на сайте интернет-магазина номер мобильного телефона. Вскоре покупательница получила в месенджере ссылку для оплаты товара.  Как только она ввела данные банковской карты, с нее несанкционированно списалось более 58 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию с просьбой привлечь злоумышленников к ответственности. При проверке заявления выяснилось, что в интернете есть отзывы других клиентов, обманутых на сайте с таким же названием.

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