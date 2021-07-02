Жительница Петрозаводска рассказала, как кишащая крысами помойка «шуршит и позвякивает» (ВИДЕО)

Горожанка обратилась за помощью к властям Петрозаводска, санитарным службам и надзорным органам, попросив «покончить с несметным количеством крыс» у школы №36.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка и рассказала, что на улице Зайцева, у дома №22 помойка кишит крысами, которые не боятся уже ничего и никого.

«Уважаемые градоначальники, Управление Роспотребнадзор, правительство РК, хочу переключить фокус внимания с коронавируса на следующее: 21 век , Петрозаводск, ул.Зайцева 22, так выглядит закрытая контейнерная площадка и территория прилегающая к ней. Фотография, к сожалению, не передает вам ее живость, весь комплекс шуршит и позвякивает, открывая двери вас встретит легион «Рататуй», представители которого не испугаются вашего неожиданного вторжения, а с любопытством выглянут поприветствовать вас. Пора доставать волшебную дудочку и покончить с несметным количеством крыс. Газон, граничащий со средней школой №36, перерыт вдоль и поперек, осенью похож на сопки, размер подземного царства представить страшно. Руководство школы не раз обращалось, но одной отравой справиться не получается, нужны более серьезные масштабные мероприятие», - написала горожанка.

Ранее вопрос о том, что на улице Зайцева крысы кидаются под ноги школьникам, уже поднимался, но ничего не изменилось.