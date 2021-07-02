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Жительница Петрозаводска рассказала, как кишащая крысами помойка «шуршит и позвякивает» (ВИДЕО)

Новости. От читателей
09:07, 03 Июля 2021
фото: читатель "Столицы на Онего"

Горожанка обратилась за помощью к властям Петрозаводска, санитарным службам и надзорным органам, попросив «покончить с несметным количеством крыс» у школы №36.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка и рассказала, что на улице Зайцева, у дома №22 помойка кишит крысами, которые не боятся уже ничего и никого.

«Уважаемые градоначальники, Управление Роспотребнадзор, правительство РК, хочу переключить фокус внимания с коронавируса на следующее: 21 век , Петрозаводск, ул.Зайцева 22, так выглядит закрытая контейнерная площадка и территория прилегающая к ней. Фотография, к сожалению, не передает вам ее живость, весь комплекс шуршит и позвякивает, открывая двери вас встретит легион «Рататуй», представители которого не испугаются вашего неожиданного вторжения, а с любопытством выглянут поприветствовать вас. Пора доставать волшебную дудочку и покончить с несметным количеством крыс. Газон, граничащий со средней школой №36, перерыт вдоль и поперек, осенью похож на сопки, размер подземного царства представить страшно. Руководство школы не раз обращалось, но одной отравой справиться не получается, нужны более серьезные масштабные мероприятие», - написала горожанка.

Ранее вопрос о том, что на улице Зайцева крысы кидаются под ноги школьникам, уже поднимался, но ничего не изменилось.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-03 10:04:04
Какая утонченная натура :)
Leopol'd
2021-07-03 10:45:01
театральный критик, не шурши и не позвякивай!
Пионер
2021-07-03 10:02:34
Не удивительно, когда опубликовали опрос и выяснилось, что 53 % молодёжи мечтают уехать в нормальные страны из нашей , ежели ничего уже десятки лет не меняется,если не хуже.....
Правда есть города,как у Грудинина,к примеру, где чисто и красиво, туда из Европы ездят посмотреть!!! Правда в последние годы ему пытаются "патриоты" палки в колеса вставлять,но это , кажется, скоро закончится....
Изя
2021-07-03 10:22:54
Пионер, "патриоты" это кто у нас ?*? единоросы ???))
drug
2021-07-03 09:25:41
Крысы по всем помойкам города и не только.
Жители виноваты сами, мусор летит не всегда в контейнеры.
Так же когда контейнеры переполнены и "маргеналы" копаются в них, мусор рассыпается вокруг на территории.
Отчеты администрации города и управляющих компаний, я про отчеты 2020 и первого квартала 2021 не являются правдой на 100%. Работы велись, но не в полном объеме.
И не по теме: я не могу сказать про все управляющие компании города, но если промывка и опрессовка проводилась так же как травили крыс, то дело плохо.
На Октябрьском к домам подвозили компрессор, разматывали шланги, опускали их в подвал, но компрессор включать забывали, он стоял некоторое время и его увозили. Вот она промывка и опрессовка систем отопления.
Гость
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