Жительница Петрозаводска разыграла целый спектакль ради сбережений престарелого соседа

Безработная женщина выманила 82-летнего соседа из квартиры под предлогом срочного вызова в поликлинику, сообщили в МВД Карелии.

В полицию карельской столицы с заявлением о краже обратился 82-летний горожанин. Он обнаружил, что из его квартиры пропало более 40 тысяч рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что с ним произошла странная ситуация. Ему внезапно позвонили из поликлиники и заявили, что он должен срочно явиться на обследование.



Тут же за мужчиной подъехала машина такси, он в спешке ушел, не закрыв входную дверь. В поликлинике пенсионер потерял время в очереди, а когда попал на прием, понял, что его никто не звал.

Полицейские установили, что к краже денег причастна безработная соседка потерпевшего. Ранее ее уже судили за кражи.

Женщина призналась, что специально позвонила пожилому мужчине, чтобы выманить его из квартиры. Большую часть денег она успела проесть и пропить. Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.