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Жительница Петрозаводска решила сыграть на бирже по-крупному и стала жертвой мошенников

Новости. Криминал
18:00, 26 Октября 2021
фото: © Fotolia / olgavolodina

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Петрозаводчанка взяла кредит, чтобы заработать в интернете, и осталась без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска о мошенничестве заявила 43-летняя горожанка. Она искала подработку в сети. На одном из сервисов по поиску вакансий в сентябре оставила заявку на должность менеджера по товарообороту. Через некоторое время женщине позвонили и предложили пройти обучение для торговли на онлайн-бирже. Петрозаводчанка решила, что такой заработок ей тоже подойдет, и согласилась.

Курс обучения в дистанционном формате был пройден, горожанка стала вкладывать свои средства. Сначала всё шло хорошо. Вложенные 5 000 рублей превратились в доход - 36 000. Женщина их обналичила и решила, что это очень выгодно и теперь важно вкладывать более крупные суммы. Для этого она взяла кредит в банке и за три дня вложила 165 000 рублей. Однако на платформе ей заблокировали возможность вывода денег. Тогда петрозаводчанка обратилась в полицию.

По данному факту полицейские проводят проверку.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска вместо конной прогулки «купила» поход в полицию.

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