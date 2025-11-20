Жительница Петрозаводска родила ребенка до приезда врачей скорой

19 ноября у жительницы карельской столицы начались роды, но скорая приехать не успела.

Как рассказали в Республиканской больнице скорой помощи, диспетчеры получили экстренный вызов. У женщины начались роды. Бригада оперативно выехала на место. Однако роды начались стремительно, и малыш появился на свет всего через несколько минут после вызова. Скорая помощь забрала роженицу с ребенком и доставила их в Республиканский перинатальный центр. С ними все хорошо.

— Родилась доношенная девочка, второй ребенок в семье. Желаем маме с малышкой здоровья и благополучия! — прокомментировали в больнице. Напомним, в Карелии за девять месяцев родились более 2,5 тысяч детей.