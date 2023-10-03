Жительница Петрозаводска сняла миллион рублей и тут же перевела его мошенникам

Петрозаводчанка перевела миллион рублей на счет, который по телефону ей назвали незнакомцы.

В полицию Петрозаводска с заявлением о преступлении обратилась 79-летняя горожанка. У нее путем обмана украли один миллион рублей.

Женщина рассказала полицейским, что ей стали поступать звонки с неизвестных номеров. Незнакомцы представились сотрудниками полиции и работниками банка. Они убедили пенсионерку, что её сбережения находятся в опасности. Чтобы деньги не оказались в руках злоумышленников, звонившие убедили пенсионерку обналичить все, что было у нее на счету.

Сняв деньги со счета, женщина тут же с ними рассталась: петрозаводчанка перевела миллион рублей на счет, который ей назвали по телефону. Пенсионерка вернулась домой и рассказала о случившемся супругу, а после этого и сама осознала, что произошло.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Ранее мы сообщали о том, что костомукшанин и кондопожанин добровольно отдали мошенникам миллион рублей.