Жительница Петрозаводска сообщила «код для повышения пенсии» и потеряла 1,7 млн рублей

Мошенники обманом вынудили пожилую женщину перевести все ее сбережения на сторонние счета.
В Петрозаводске 65-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла 1 миллион 690 тысяч рублей. Подробности рассказали в МВД Карелии.
Мошенники прислали ей в мессенджере сообщение со ссылкой, якобы ведущей на портал «Госуслуги». Они попросили найти специальный код «для повышения пенсии» и сообщить его. После этого пенсионерке начали приходить уведомления о входе в ее личный кабинет.
Для «решения проблемы» ей дали номера телефонов якобы службы поддержки. Женщина позвонила туда, ей ответил мужчина, представившийся сотрудником Роспотребнадзора. Собеседник сообщил, что ее аккаунт взломали, и посоветовал открыть «единый лицевой счет».
Пенсионерку убедили купить новый телефон с функцией бесконтактной оплаты и перевести все деньги на сторонние счета. В результате она потеряла свои сбережения.
Как выяснилось позже, аккаунт «Госуслуг» не был взломан. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, ранее в Петрозаводске был задержан мошенник, который оформлял микрозаймы на чужие номера телефонов.