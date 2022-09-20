Жительница Петрозаводска, у которой в семье много военных, принесла обмундирование мобилизованным

Петрозаводчанка, у которой в семье много военнослужащих, принесла на пункт сбора для мобилизованных камуфляжные костюмы и теплое белье.

Как сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, петрозаводчанка Тамара Федоровна Редькина, как и многие наши земляки, не могла остаться в стороне. На пункт сбора она принесла для наших мобилизованных ребят камуфляжные костюмы, кепки и теплое белье. В семье у нее много военнослужащих.

«Буду помогать тем, кто стоит на защите нашей Родины», - передал слова Тамары Федоровны глава Карелии.

«Спасибо! Спасибо Вам и сотням жителей нашей республики за неравнодушие. Именно такое простое человеческое участие дает нам уверенность в главном: мы справимся!» - сказал Артур Парфенчиков.