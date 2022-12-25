Жительница Петрозаводска убила собутыльника и теперь готовится к переезду в колонию на 8 лет

В Петрозаводске 58-летняя женщина зарезала собутыльника и получила в наказание 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в мае 58-летняя петрозаводчанка, находясь в своей квартире, распивала спиртные напитки со своим знакомым. Во время застолья женщина и мужчина поссорились, и дама, схватив нож, нанесла собутыльнику несколько ударов ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия от ранений груди и живота.

Петрозаводский городской суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.