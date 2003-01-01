РЕКЛАМА
Новости

В Карелии ввели штрафы за публикацию данных о беспилотниках и военных объектах

12:40

В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек «Теплые коты»

12:25

Предприятие «Карбон-шунгит» исключено из программы приватизации

12:08

Жительница Петрозаводска украла косметику на сумму 43 тысячи рублей

12:00

Две новые книги о древнем посёлке Куркиёки представят в Национальном музее Карелии

11:45

В России запретили автоматически списывать деньги за продление подписки

11:30

Артур Парфенчиков опубликовал видео, как Владимир Путин открыл участок трассы в Карелии

11:15

На озере Пяозеро в Карелии нашли тело утонувшего мужчины

10:35

«Добрый, светлый человек»: в ходе СВО погиб житель Костомукши Владимир Баша

10:20

В России могут расширить список опасных пород собак

10:00

Общественная палата выступила против законопроектов о запрете кормления бездомных животных

09:45

Почтовое отделение в поселке Пяозерский на севере Карелии отремонтируют

09:25

Жителя Пудожа будут судить за повторное вождение в пьяном виде

09:10

Нефтебазу в Петрозаводске оштрафовали за незаконную заправку теплоходов

08:40

Подростки из Петрозаводска избили двух человек и ограбили магазин

08:20

Секреты борьбы с осенней хандрой раскрыли в психиатрической больнице Карелии

08:00

На трассе из Карелии в Петербург перекроют автомобильное движение

07:40

В Костомукше мужчина ножом зарезал своего знакомого

07:20

В Петрозаводске «легковушка» устроила лобовое столкновение, выезжая со двора

07:00

Игорь Зубарев: «Карелия обновила важнейшую трассу благодаря помощи федерального центра»

06:40

Скелет древнейшего на Земле динозавра обнаружили в Южной Америке

00:10

Автомобиль на скорости сбил пешехода в Сегеже

23:30

Владимир Путин открыл реконструированный участок трассы в Карелии

21:15

В Медвежьегорске начинают судить экс-директора психоневрологического интерната

20:00

Последнюю жительницу заброшенной карельской деревни готовы взять к себе несколько человек

19:30

Детский сад в Сегеже закроют на неделю из-за регистрации инфекций

18:40

В Петрозаводске проведут рейд по проверке водителей на трезвость

18:20

Участницы «Женского движения Единой России» выстроили системную работу по всей стране

18:10

В Петрозаводске выявили более 100 нарушений в содержании многоквартирных домов

18:00

Жители Кондопоги пожаловались на сброс сточных вод в Кондопожскую губу

17:40

В центре Петрозаводска временно изменят схему движения

17:20

Облачно и умеренный дождь: прогноз погоды в Карелии на 16 октября

17:05

Рыбоводный участок на реке Кемь начали обустраивать еще до утверждения проекта

16:55

Омегу-3 и биогаз могут начать производить в Карелии

16:45

Ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей прошли в Карелии

16:20

Жители Карелии перечитывают «Героя нашего времени»

16:10

Карельский предприниматель рассказал, как превратил благоустройство территорий в искусство

16:00

Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты

15:50

Супруги Федоровы из Вяртсиля отметили золотую свадьбу

15:45

Комплекс защитных сооружений от затопления приводят в порядок в Калевале

15:25

В Петрозаводске изменят схему движения на двух перекрестках

15:05

19-летний житель Калевалы угнал и разбил внедорожник

14:40

Пропавший три месяца назад в Карелии рыбак найден мертвым

14:10

Водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Пряжинском районе

13:50

Продажи просроченных продуктов упали в России в 120 раз

13:30

Поезд насмерть сбил лося в Карелии

13:00

607 человек были найдены живыми: поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги четырехлетней работы

12:40

Руководитель вагонно-ремонтного депо в Кеми избежал заключения под стражу по делу о хищении

12:20

18-летний студент из Петрозаводска перевел мошенникам 450 тысяч рублей

12:00

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

11:30

Скандальный мост в карельской Хийденсельге частично отремонтируют до конца года

11:15

Снятый в Карелии сериал «Маяк» представили на фестивале в Геленджике

11:00

Во всех регионах России начинается предзимье

10:50

Три новых мостика и качели установят на трассе Фонтаны к лыжному сезону

10:35

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

10:15

Жительница Кемского района обвиняется в краже денег с карты знакомой

09:55

40 000 жизней и 21 млрд рублей: Данильев предлагает план спасения региона через антиалкогольную реформу

09:35

«Совсем мальчик»: в Карелии прощаются с погибшим на СВО Артуром Сёминым

09:25

Аренда домов в Карелии упала в цене вдвое за год

09:00

В Петрозаводске парк на Птицефабрике благоустроят за 7,3 млн рублей

08:40

Фасад Музыкального театра Карелии отремонтируют на федеральные средства

08:20

Оригинальные коллекции карельских дизайнеров представят на показе в Петрозаводске

08:00

В Карелии составляют портрет молодежи республики

07:40

Шеф-повар из Петрозаводска занял три призовых места в международном конкурсе

07:20

В Петрозаводске запретят остановку около троллейбусного депо

07:00

В Петрозаводске завершено строительство торгового центра «Сампо»

06:40

Названа дата продаж «Нивы Трэвел» с новым двигателем

00:10
Жительница Петрозаводска украла косметику на сумму 43 тысячи рублей
Сегодня 12:00 Криминал
36-летняя жительница Петрозаводска, ранее судимая за кражи, похитила косметику на 43 тысячи рублей из магазина.

фото: © «Столица на Онего»

В Петрозаводске в конце сентября 36-летняя женщина, ранее привлекавшаяся к ответственности за аналогичные преступления, украла косметику общей стоимостью более 40 тысяч рублей. По данным МВД Карелии, по статье о краже возбуждено уголовное дело, и фигурантке грозят штраф, арест, различные виды работ или лишение свободы на срок от двух лет.

По данным ведомства, женщина совершила два эпизода краж в течение одного дня в конце сентября. Она похищала товары из магазина бытовой химии и косметики в дневное и вечернее время.

Сумма ущерба составила более 43 тысяч рублей. Среди похищенного - предметы личной гигиены, декоративная косметика и духи. Личность подозреваемой установили по записям камер видеонаблюдения. Женщина призналась, что товары она украла для личного пользования.

напомним, ранее мы рассказывали о том, что руководитель вагонно-ремонтного депо в Кеми избежал заключения под стражу по делу о хищении.

