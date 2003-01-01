Жительница Петрозаводска украла косметику на сумму 43 тысячи рублей

36-летняя жительница Петрозаводска, ранее судимая за кражи, похитила косметику на 43 тысячи рублей из магазина.

В Петрозаводске в конце сентября 36-летняя женщина, ранее привлекавшаяся к ответственности за аналогичные преступления, украла косметику общей стоимостью более 40 тысяч рублей. По данным МВД Карелии, по статье о краже возбуждено уголовное дело, и фигурантке грозят штраф, арест, различные виды работ или лишение свободы на срок от двух лет.

По данным ведомства, женщина совершила два эпизода краж в течение одного дня в конце сентября. Она похищала товары из магазина бытовой химии и косметики в дневное и вечернее время.

Сумма ущерба составила более 43 тысяч рублей. Среди похищенного - предметы личной гигиены, декоративная косметика и духи. Личность подозреваемой установили по записям камер видеонаблюдения. Женщина призналась, что товары она украла для личного пользования.

