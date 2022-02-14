Жительница Петрозаводска украла велосипед и потеряла его по пьяни

Алкогольное опьянение не позволили молодой рецидивистке до конца осуществить преступление, сообщили в МВД Карелии.

В правоохранительные органы с заявлением о хищении велосипеда обратилась 45-летняя петрозаводчанка.

Транспортное средство, не оборудованное антикражной системой, заявительница оставила на зиму в подъезде дома, в котором проживает. Предположений, кто мог незаконно им завладеть, у жительницы карельской столицы не имелось. Причинённый материальный ущерб был оценён в 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна 31-летняя ранее судимая за совершение аналогичных противоправных деяний петрозаводчанка. Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что планировала сбыть похищенное. Однако задуманное осуществить ей не удалось, так как, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она потеряла велосипед.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигурантке статьи — до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Полиция Карелии напоминает: с приближением весны количество краж велосипедов возрастает. В связи с этим жителям региона настоятельно рекомендуется хранить двухколёсные средства передвижения дома или в специально-отведённых для этих целей помещениях.