Жительница Петрозаводска ушла из гостей с чужой картой и в течение недели скупала алкоголь

Полицейские нашли молодую женщину, которая воспользовалась картой гостеприимного пенсионера.

В полицию поступило заявление от 65-летнего жителя Петрозаводска, у него пропала банковская карта. Взятая в банке выписка позволила отследить, что со счёта было списано более 7 000 рублей. Кто мог распорядиться средствами, мужчина не знал, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к краже причастна 30-летняя женщина, с которой потерпевший познакомился в середине февраля. В числе других гостей она оказалась у него дома, где, по версии следствия, и нашла карту. Затем в течение недели расплачивалась бесконтактным способом в различных магазинах, приобретая алкоголь. Подозреваемая дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее попытка воспользоваться чужими средствами плохо закончилась для 57-летней петрозаводчанки.