Жительница Петрозаводска утверждает, что стала свидетелем смерча на Онежском озере (ВИДЕО)

Огромный водяной смерч образовался в пятницу на Онежском озере, сообщила жительница Петрозаводска, ставшая, по ее словам очевидцем происшествия.

Она разместила на странице «Весь Петрозаводск | Карелия» Вконтакте видеозапись стихийного явления.

«Снято с берега в Прионежском районе. Причиной образования смерчей является существенная разница между температурой поверхности воды и температурой воздуха. Поверхность воды сильно нагрета, а воздух заметно остыл в результате похолодания», — говорится в комментарии к видео.