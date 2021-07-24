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Жительница Петрозаводска утверждает, что стала свидетелем смерча на Онежском озере (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:24, 24 Июля 2021
фото: Весь Петрозаводск | Карелия

Огромный водяной смерч образовался в пятницу на Онежском озере, сообщила жительница Петрозаводска, ставшая, по ее словам очевидцем происшествия.

Она разместила на странице «Весь Петрозаводск | Карелия» Вконтакте видеозапись стихийного явления.

«Снято с берега в Прионежском районе. Причиной образования смерчей является существенная разница между температурой поверхности воды и температурой воздуха. Поверхность воды сильно нагрета, а воздух заметно остыл в результате похолодания», — говорится в комментарии к видео.

 

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Комментарии

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кир
2021-07-24 16:10:37
Мы не сделали скандала —
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало —
Вот и нету вожаков.©
Изя
2021-07-24 16:41:25
Откуда вожаки , если кругом одни приставы и комсомольцы - буряты с масквичами )) :)
кир
2021-07-24 17:59:27
Изя, кончай штамповать. "Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой". Какой народ, такая и власть.
сашка
2021-07-24 15:54:28
Ну, ежели утверждает.. На полиграфе проверить, делов то :)
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